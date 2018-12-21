Вслед за легковыми автомобилями, Евросоюз намерен значительно сократить выброс углекислого газа и у грузовиков. К 2025 году выброс CO2 у грузовых автомобилей и автобусов должен быть снижен на 15 процентов.
© Shutterstock nuotr.

Евросоюз намерен значительно ограничить допустимые объемы выброса углекислого газа не только у легковых автомобилей, но и у грузовиков и автобусов.

К 2025 году средний объем выброса CO2 у тяжелых грузовиков и автобусов должен быть сокращен на 15 процентов по сравнению с уровнем 2019 года, сообщила Австрия, председательствующая в настоящее время в ЕС.

К 2030 году выброс углекислого газа должен быть снижен на 30 процентов, однако эта цель еще окончательно не закреплена из-за отсутствия необходимых технологий.

Согласованные странами ЕС цели имеют предварительный характер и еще должны быть подтверждены Еврокомиссией и Европарламентом.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

ООН настаивает на срочных мерах против глобального потепления (2)

Необходимо удержать глобальное потепление в рамках 1,5...

Каким в Литве будет налог на автомобили (49)

О том, какой налог на автомобили будет введен в Литве ,...

Специалисты выяснили, какие автомобили могут обложить налогами в Литве (47)

На минувшей неделе министр охраны окружающей среды не...

Меркель поддерживает отказ от двигателей внутреннего сгорания (10)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает принципиально...

ВМО: содержание CO2 в атмосфере достигло критического уровня (8)

Уровень содержания углекислого газа в атмосфере нашей...

Парижское соглашение по климату вступило в силу (6)

Соглашение должно сдержать повышение температуры...

Бизнес

Facebook откроет в Риге центр модерации и примет на работу 150 человек

Социальная сеть Facebook откроет в Риге отделение, которое...

Глава сети Maxima оценила возможное влияние ваучеров

Генеральный директор Maxima Кристина Мейде не считает,...

Как менялись цены на селедку и мандарины в Литве (2)

Селедка и мандарины - традиционные рождественские...

Компания Google в Литве увеличила капитал почти на 2,4 млн евро

Учрежденная в октябре этого года американским...

Исследование цен: за многие продукты в Литве платят почти как в Западной Европе (10)

Минюст Литвы и Государственная служба по защите прав...

TOP новостей

Двухдневный отдых в Литве дороже недельной поездки в Турцию (33)

Приближается Новый год, появляются предложения, где...

Простой трюк: как избежать более высоких цен на электричество и газ (49)

С 1 января 2019 года в Литве увеличатся цены на...

Исследование цен: за многие продукты в Литве платят почти как в Западной Европе (10)

Минюст Литвы и Государственная служба по защите прав...

Как менялись цены на селедку и мандарины в Литве (2)

Селедка и мандарины - традиционные рождественские...

Глава сети Maxima оценила возможное влияние ваучеров

Генеральный директор Maxima Кристина Мейде не считает,...