Совместным заявлением, принятым после встречи с председателем Еврокомиссии (ЕК) Жаном-Клодом Юнкером, закреплено обязательство до 2025 года синхронизировать сети через Польшу, сообщила пресс-служба президента Литвы.
По словам президента Дали Грибаускайте, это политическое завоевание Литвы и достижения для всех стран региона, которое окончательно обеспечит энергетическую независимость, более низкие цены и повысит национальную безопасность. Как отмечает президентская пресс-служба, соглашение позволит претендовать на финансирование еще в этой финансовой перспективе.
Главы государств подчеркнули, что 2018 год является решающим для проведения проекта в жизнь, и договорились как можно скорее завершить политические и технические работы в свете подготовки к отключению от контролируемого Россией энергокольца БРЭЛЛ.
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