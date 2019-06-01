На переговорах с Европейской Комиссией (ЕК) Балтийские страны будут стремиться к тому, чтобы прямые выплаты земледельцам через семь лет достигли 100% среднего показателя в Евросоюзе.
Giedrius Surplys
© DELFI / Kiril Čachovskij

Об этом в четверг на неформальной встрече в Вильнюсе договорились главы министерств сельского хозяйства Литвы, Латвии и Эстонии.

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"Мы договорились и далее добиваться того, чтобы балтийские земледельцы получали 100% среднего показателя прямых выплат ЕС", – сказал BNS министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис.

По его словам, комиссар ЕС Гюнтер Оттингер рекомендовал Балтийским странам договорить об общем показателе – так якобы будет проще договориться.

Сейчас размер прямых средних выплат в ЕС составляет 266 евро за гектар, в Литве в прошлом году он достигал 166 евро.

На заседании Совета руководителей ЕС в 2013 году была достигнута договоренность о том, что в конце 2019 года литовские фермеры получат не менее 196 евро за гектар. По нынешнему предложению ЕК к 2027 году литовским земледельцам будут выплачивать 80% средней выплаты ЕС.

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