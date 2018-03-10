В Литве популярностью пользуются именные номера. Однако недавно появились слухи, будто страховые компании осторожно относятся к водителям таких автомобилей и оценивают их как более рискованных участников движения, страховщики такие слухи отрицают.
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Представитель компании ERGO Римвидас Поцюс сказал, что в их компании таких случаев не было.

"Не доводилось слышать, чтобы оценивали риск таким образом. Мы оцениваем риск, исходя из данных о поведении человека на дороге, опыта, а также технических характеристик автомобиля", – сказал Поцюс.

Представитель ADB Gjensidige Андрюс Дамбраускас сказал, что наглые и вызывающие номера никак не влияют на стоимость страховки.

"В нашей компании именные номера никак не влияют на стоимость страховки. Мы слышали от клиентов, что кое-где такие номера страхуют как отдельное оборудование, тогда стоимость страховки увеличивается. Наши клиенты страхуются по той же цене - не важно, какие номера на машине", – сказал Дамбраускас.

По словам страховщиков, человеческий фактор в их работе не существует, поэтому неэтичное поведение водителя, общение со страховщиком не влияют на стоимость полиса.

"Оценивая риск, мы учитываем только объективные факторы риска, которые и позволяют выяснить, как человек ведет себя на дороге, какой у него опыт, история вождения", – сказал Поцюс.

"Страховщики учитывают объективные критерии, которые поддаются оценке, поэтому личные характеристики или поведения не влияют на стоимость страховки. Но если характер проявляется через привычки водителя, страховщики видят это в статистике нарушений", – заметил Дамбраускас.

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