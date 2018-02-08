Как и прежде о сохранности своих авто больше всего стоит заботиться владельцам немецких марок, спокойнее могут себя чувствовать владельцы японских и южно-корейских автомобилей.
"В конце прошлого года уже наблюдался рост краж различных деталей и запчастей автомобилей. В декабре, по сравнению с другими месяцами, число краж увеличилось на 27%, а средний ущерб – на 4%. В этом году число краж удвоилось. Мы заметили, что больше всего в таких автомобилях ради ценных запчастей и оборудования выламывают приборные панели, портят салоны или вырезают передние крылья. Средний ущерб от таких краж - около 2200 евро, это на 11% больше, чем в прошлом году", – сказал что в отдельных случаях машины так разбирают, что ущерб составляет несколько десятков тысяч евро, тогда уже автомобиль не стоит и ремонтировать. К примеру, в январе с автомобиля сняли не только фары, но и все четыре колеса, зеркала, выбили стекла – ущерб 30 000 евро.
Еще один случай - ущерб 12 000 евро, с машины сняли руль, украли мультимедийную установку, рычаг коробки передач, испортили другие детали, выбили окно.
По данным страховщиков, тактика злоумышленников не меняется – сначала снимают запчасти, которые легко реализовать и снять. Это зеркала, бампер, фары, система парковки, декоративная отделка, символика марки.
Особой популярностью в Литве пользуются запчасти немецких автомобилей: по последним данным Lietuvos draudimаs, они составляют 50% случаев, чаще всего это машины, которым 4-9 лет.
Реже всего от воров страдают владельцы таких марок, как Honda, Hyundai, Nissan, KIA.
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