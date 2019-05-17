Страховая группа Ergo уходит с белорусского рынка

Договор о продаже Ergo Insurance Company подписан с одной из крупнейших страховых группы в центральной и юго-восточной Европе – болгарской Euroins Insurance Group (EIG), которая также приобретает страховые компании Ergo в Чехии и Румынии. Сделка еще должна быть одобрена органами надзора, ее сумма не разглашается, сообщила Ergo.

В отчетах литовской Ergo Life Insurance и эстонской Ergo Insurance за 2018 год указывается, что переговоры о продаже акций белорусской компании были начаты в декабре прошлого года, в феврале было получено окончательное ценовое предложение, а процесс продажи планируется завершить к июлю.

В отчете Ergo Life Insurance говорится, что белорусская компания в прошлом году получила 9,334 млн евро доходов и заработала 237,2 тыс. евро прибыли, ее уставной капитал в конце года составил 5,221 млн евро.

Группа Ergo пришла на белорусский страховой рынок в 2018 году, когда приобрела 60% акций страховой компании Baso, которая потом была переименована в Ergo Insurance Company. Позднее Ergo увеличила свою долю в этой компании до 92%.

61,5% акций Ergo Insurance Company принадлежат действующим в Балтийских странах компаниям группы Ergo, а 30,8% – германской Ergo International.