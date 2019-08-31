"Если удастся взять ситуацию под контроль, это хорошее средство, поскольку это один из лучших примеров налога. У горожан есть много альтернатив, необязательно ехать в центр на автомобиле", – сказал Маурицас. По его словам, в этот налог входит и налог на роскошь.

"Этот налог не платят все, в регионах и пригородах автомобиль порой - единственное средство передвижения, а в центре можно пользоваться альтернативным транспортом", – считает экономист.

Крупные города вынуждены решать проблему заторов в центре города, а введение платы за парковку - одно из самых эффективных средств снижения числа заторов, сказал Маурицас.

"Например, если ввести налог на загрязнение воздуха, я не думаю, что это снизит количество машин в центре. Часть людей просто не будет ездить в центр на машине из-за высокой платы за парковку", – сказал Маурицас.

Правда, по мнению экономиста, если расширять зоны платной стоянки, надо инвестировать в инфраструктуру.

"Это единственная хорошая мотивация решать вопрос парковки. Стоянка должна быть платной во всем городе, у многоквартирных домов плата должна быть символической, но это заставило бы мэрию привести в порядок инфраструктуру, поскольку сейчас автомобили ставят, где попало – на траве, на детских площадках и т.д. В этом был бы смысл налога - приведение в порядок инфраструктуры", – сказал экономист.

Напомним, что горсовет Вильнюсской мэрии в среду одобрил обсуждение вопроса расширения платных зон. Синяя зона охватит нынешнюю красную и часть территории на правом берегу реки Нерис. Ее границы охватят весь проспект Гедиминаса, ул. Памянкальнё, Пилимо, Руднинку, Этмону, Диджёи, вдоль реки Вильняле до ул. Арсенало, по ул. Жигиманту, А.Гоштауто до Жверинского моста.

Красная зона охватила бы Шнипишкес, Науяместис и Ужупис.

Желтая зона охватит Жверинас между ул. Латвю и Парибё, бывший магазин Audėjas, Паупис, часть Науяместиса и Шнипишкес до ул. Жальгирё.

Зеленая зона распространится на Антакальнис около парка Сапег.

Также планируют сделать платной парковку около пляжей в Валакампяй, у озер Бальсис, Бальжё, Тапяляй. Там будет желтая зона.

В синей зоне плата составляет 0,50 евро за 12 минут – это 2,5 евро в час, в красной – 1,5 евро в час.