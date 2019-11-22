Директор компании Real Data Арнольдас Антанавичюс сказал, что в Науининкай, если считать ул. Бурбишкю и Эйшишкское шоссе, можно насчитать 4 проекта строительства новых домов (Pa Nauja, Kapsų11, Miško ardai, Fontanų namai) и несколько проектов коттеджей (Jotvingių kalnas, Sostinės parkas и дома на ул. Шумско).

Он заметил, что в Науининкай строят в основном многоквартирные дома, а на юге - частные дома и коттеджи.

"Это один из недорогих районов города, но, например, Miško ardai своими ценами не уступает домам, которые строят в Науяместисе и Шнипишкес. Стандартная стоимость жилья там - 1400–1500 евро/кв. м. Коттеджи Jotvingių kalnas, стоят в среднем 1470 евро/кв. м. Большая часть коттеджей с частичной отделкой стоит 115 000 - 149 000 евро", - сказал Антанавичюс.

Он назвал основные проблемы района – район старый, соседство непривлекательно. Неприятный момент - близость аэропорта.

Глава ЗАО Centro kubas-Nekilnojamasis turtas Викторас Рачковскис сказал, что большая часть домов в Науининкай построена в 1970–1980 гг. В основном это 5–9-этажки. Жилые дома построены до 1940 года, их немало в северной части, около железной дороги.

Квартиры в домах старо постройки здесь стоят от 800 до 1100 евро/кв. м, а новых - 1100-1500 евро/кв. м.

"Этот район непопулярен из-за близости железной дороги и аэропорта и больших заторах в часы пик", – сказал Рачковскис.

Он считает железную дорогу - главной проблемой района. Она как река отделяет район от центральной части города.

"Другая проблема – исторически сформировавшееся мультикультурное окружение и немалая часть семей из группы социального риска. Отсюда возникает вопрос безопасности", – считает Рачковскис, который заметил, что имидж района меняется.

"10 лет назад он считался одним из самых опасных районов, а сегодня он привлекает инвестиции", – сказал эксперт, заметив, что это лишь начало, положительных перемен будет еще больше.

По словам Пакальниса, в середине XIX века был запланирован Науяместис, а за ним - железная дорога. После ее появления, в конце XIX века стала развиваться промышленность, там стали селиться бедняки.

"Тогда появились первые названия местности, например, Науясветис (Новый свет). Как и в других городах, в предместье поселялись бедные люди. дно из таких мест и был район Науининкай, часть района называлась Каминай, поскольку там находилась промышленная зона.

В советское время район был индустриальным, много предприятий строили в Науяместисе, тут появилось и название Науининкай", – сказал Пакальнис.

Поскольку там селились рабочие, дома строились дешевые. Отсюда и нынешний образ района.

Пакальнис заметил, что район находится рядом с центром, поэтому в Науининкай стали поселяться молодые люди. Община района стала более активной.

Архитектор считает, что потенциал у этого района огромный. Сейчас муниципалитет рассматривает возможность объединения Науяместиса и Науининкай, будет обновлен район вокзала.



Пакальнис не считает, что район будет таким же престижным, как Старый город или Ужупис, но не сомневается, что он станет привлекательным для жителей районом, это лишь вопрос времени.