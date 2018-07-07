На минувшей рабочей неделе цены на 95-й бензин в Риге и Таллине не изменились, в Вильнюсе повысились, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на данные агентства ЛЕТА.
На этой неделе самый дорогой бензин 95-й марки продавался в Риге, далее следовал Таллин, а самым дешевым он был в Вильнюсе. Самое дорогое дизельное топливо было в Таллине, самое дешевое - в Вильнюсе.
В Вильнюсе, где в предыдущие недели был спад, цены на горючее повысились. 95-й бензин на этой неделе подорожал на 4,3% - до 1,219 евро за литр, дизтопливо - на 4,6 %, до 1,129 евро за литр.
На автозаправочных станциях (АЗС) "Circle K" в Риге цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо на минувшей неделе не изменились и составляли соответственно 1,332 евро за литр и 1,262 евро за литр.
В Таллине на АЗС "Circle K" 95-й бензин, как и в прошлую пятницу, стоил 1,319 евро, дизельное горючее - 1,279 евро.
Цена автогаза в Риге и Таллине на этой неделе была стабильной - 0,539 евро за литр и 0,649 евро за литр, В Вильнюсе цена поднялась на 1,47% до 0,576 евро за литр.
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