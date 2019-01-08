Средняя рыночная стоимость всех находящихся в стране строений в среднем выросла на 5%. Как утверждают специалисты, в основном на это повлиял общий экономический рост Литвы и положительные демографические тенденции – с ростом покупательной способности населения, возможностей приобрести жилье, с ростом населения увеличивается и спрос на жилье.
В стране средняя рыночная стоимость квартир в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, выросла на 7%, коттеджи подорожали в среднем на 4–5%.
В прошлом году средняя рыночная стоимость недвижимого имущества коммерческого и административного предназначения повысилась на 3%, средняя рыночная стоимость всех находящихся и оцененных в стране земельных участков в среднем выросла на 8%.
Стоимость недвижимости в Литве превысила 100 млрд евро (2)
Стоимость всего находящегося, зарегистрированного и...
Elektrum Lietuva: цена на электроэнергию в Литве – самая низкая в странах Балтии (4)
На минувшей неделе цена на электроэнергию снижалась во...
Жемялис продал акции московского аэропорта "Жуковский" (13)
Литовский предприниматель Гедиминас Жемялис продал...
Банк Revolut еще не начал работать, но уже вызвал беспокойство: кто будет платить за вклады европейцев? (4)
Выдача банковских лицензий Центробанком Литвы...
Депутат обратился в связи с Revolut в СРФП: беспокоит агрессивное расширение (17)
После того как компания Revolut получила в Литве лицензию...
TOP новостей
Проверьте: можно узнать, в какой компании вы будете откладывать на частную пенсию (9)
В Литве с января 2019 года вступила в силу новая...
"Газпром" объявил о готовности поставлять газ в Калининград минуя Литву (394)
Газоснабжение Калининградской области переведено в...
Политолог: Россия сигнализирует Литве и Беларуси по поводу транзита газа (43)
Открывая плавучий терминал сжиженного природного газа...
После 18-градусного мороза ждут резкие перемены
В ближайшие дни в Литве сильно похолодает, рассказала...
Администрация президента Литвы: во время выборов возможны кибератаки со стороны России (77)
В этом году Россия может организовать кибернетические...