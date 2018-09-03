Среднемесячная зарплата-брутто в столичном регионе (без индивидуальных предприятий) во втором квартале 2018 г. была 1035 евро и по сравнению

с первым кварталом увеличилась на 3,5%, в Средней и Западной Литве зарплата-брутто была 846,7 евро и увеличилась на 3,7%, сообщает Департамент статистики. Отрыв между зарплатами в двух регионах во втором квартале составлял 188,3 евро.

Средняя месячная зарплата-брутто во втором квартале 2018 г. увеличилась во всех округах – с 3,1% в Тельшяй до 4,9% в Шяуляй.

Во втором квартале самой высокой была зарплата у жителей Вильнюсского округа – 1035 евро, а самой низкой - 736,4 EUR – у работников Таурагского округа.

Рост зарплат во втором квартале обусловлен повышением зарплат врачей и других работников системы здравоохранения, большим объемом работ, сезонностью и другими причинами.

