В пресс-релизе сообщается, что необходимость обновления продиктована 45-летним опытом и кругом клиентов. Новый логотип отражает направление деятельности ЦУМа – быть открытым и близким к людям.

Новый бренд CUP сохраняет исторические связи, но становится более открытым для покупателей разных поколений.

"За время работы мы взрастили не одно поколение клиентов, вместе с ними мы переживали серьезные исторические, политические и экономические перемены. Поэтому при смене бренда было важно отразить и прошлое и современный взгляд. Современные 20-ти и 30-летние граждане оценивают названия как вещи: они должны быть удобными, приятными, легкими", – сказала гендиректор ТЦ Она Невинскене.

Она признала, что смена имиджа продиктована и внутренними переменами – вырос ассортимент товаров и услуг, пришли новые бренды, обновили интерьер, изменилось отношение к клиенту.

"Наш ТЦ - часть истории и архитектуры Вильнюса, поэтому мы ценим тех наших клиентов, которые знают нас как магазин своей молодости, которые привязаны к традиционному маршруту, любят его. Наша цель никогда не менялась – приспосабливаясь к переменам мы не должны забывать о том, что надо быть полезными для клиентов, благодаря которым мы существуем уже 45 лет", – сказала она.

Дизайн и имидж ТЦ создавала компания Milk.

"ТЦ очень изменился, особенно за последние 3-4 года. В нем есть и террасы, и рестораны, разные услуги, которые напрямую даже не связаны с торговлей. Поскольку ТЦ начинает создавать свою новую историю, старый бренд уже не отвечал реальности. В то же время, несмотря на значительные перемены, ТЦ нельзя назвать абсолютно новым, поэтому и остается связь с тем, что было", – сказал Робертас Скяутерис, возглавлявший работы по обновлению бренда.

Новый бренд – не единственная перемена. Весной компания сменила свой юридический статус с АО на ЗАО. В этом году в ТЦ открылся магазин польской сети Pepco, ранее открыли аптеку красоты сети Eurovaistinė. Компания лелеет еще один проект – строительство офисного центра.