В комплексе появится зеленая зона на нескольких уровнях, аллея для пешеходов и велосипедистов, зеленое окружение, приведут в порядок близлежащие территории, реконструируют дороги.
"Наша идея – оживить бывшее промышленное пространство, которое сейчас пустует, превратить его в живое современное пространство, приспособленное для жизни в XXI веке.
Прогнозируем, что это будет одна из самых больших частных застроек в истории развития Вильнюса – компании Akropolis Group и M.M.M. projektai инвестируют больше 350 млн. евро. В ходе осуществления проекта создадут больше 2500 новых рабочих мест, а сам проект станет предпосылкой для качественного отдыха и развития города", – сказал председатель правления Akropolis Group Витаутас Лабяцкас.
В многофункциональном комплексе Akropolis Vingis предусмотрены не только торговые площади, но и культурное пространство – новый концертный зал на 2500 мест и современный кинотеатр.
Компания M.M.M. projektai построит у реки Нерис 650 квартир и офисный центр площадью 15 000 кв. м.
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