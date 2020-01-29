Стало известно, что появится на месте развлекательного комплекса Trasalis

Согласно данным Центра регистра, в ноябре 2019 года новым владельцем Trasalis стала компания Addere.
DELFI связался с новыми хозяевами и директором Addere Камараускасом, который согласился поделиться своими планами и рассказать, что будет на месте гостиницы и развлекательного центра Trasalis.
"Пока проведем ремонт гостиницы. Вместо нее будет открыт реабилитационный центр и хоспис, а СПА продолжит свою работу, только не могу сказать, когда он откроется, но будут предоставляться услуги реабилитации и СПА.
Ресторана, наверное, не будет, но мы посмотрим, обсудим этот вопрос, увидим, будет ли в этом необходимость. Все же в начале деятельности не будет ресторана, разве что в зоне развлечений, где боулинг и бильярд. Зона развлечений останется", – сказал директор.
Что касается аквапарка, то, по словам Камараускаса, бассейн сейчас не работает, его ремонтируют.
"Пока не могу сказать, когда он откроется", – сказал он.
По словам Камараускаса, реабилитационный центр откроется через 6 месяцев, летом. Как будет называться новый центр, он пока не знает.
"О названии мы еще думаем", – сказал он.
DELFI напоминает, что о продаже Trasalis – Trakai Resort & SPA сообщили в марте 2019 года.
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