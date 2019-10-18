США вводят 25% таможенные пошлины на литовские молочные продукты.

Пошлины будут распространяться на импортируемые из Литвы сыры, йогурты и другие продукты, указано в Федеральном регистре США.

По словам руководителя по исследованиям агентства по поощрению экспорта Versli Lietuva ("Деловая Литва") Вадима Иванова, таможенные пошлины на литовские товары негативно скажутся на экспорте сыров и молочных продуктов.

"Наши сыры там подорожают. Конкурентоспособность наших товаров снизится. 25% таможенные пошлины – это достаточно заметное подорожание товара, которое может грозить утратой части рынка", – сказал BNS Иванов.

Однако он подчеркивает, что таможенные пошлины еще могут быть и отменены.

"Таможенные пошлины как были введены, так могут быть и отменены (...). Это объект переговоров. Об отмене пошлин переговоры будет вести уже не Литва как отдельная страна, а поедут представители Евросоюза (ЕС)", – сказал руководитель по исследованиям Versli Lietuva.

По данным Versli Lietuva, в прошлом году Литва экспортировала в США молочных продуктов на 9 млн. евро.

Таможенные пошлины, вступившие в силу сразу после полуночи по вашингтонскому времени (в 7 ч. по литовскому времени), введены после того, как официальным представителям Европы и торговым представителям США не удалось договориться на переговорах "последней минуты".

Таможенные пошлины утвердила и Всемирная торговая организация (ВТО).

Рекордно высокие таможенные пошлины вводятся на импорт товаров из государств-членов Евросоюза (ЕС) стоимостью 7,5 млрд. долларов. ЕС заявил, что не видит никаких других альтернатив введению ответных таможенных пошлин для американских товаров.

Из-за пошлин США придется искать новые рынки – представитель молокопереработчиков

В связи с введением США таможенных пошлин для литовских молочных продуктов литовским предприятиям придется искать новые рынки, кроме того, из-за избыточности рынка в Евросоюзе (ЕС) может снизиться цена на молочное сырье, говорит глава объединяющей три крупнейшие молокоперерабатывающие компании Литвы Pieno zvaigzdes, Vilkyskiu pienine и Rokiskio suris ассоциации Pieno centras Эгидиюс Симонис.

"Основной продукт экспорта в США – сыры. Для литовских предприятий контракты прекратятся и они не смогут вывозить эти продукты, продукты остаются на предприятиях, сыры придется держать на складах", – сказал BNS Симонис.

По его словам, США не является основным рынком для литовских молочноперерабатывающих компаний, однако в эту страну вывозилась значительная часть продукции.

"Чтобы вывозить такое количество, которое было по контрактам с США, будет проблематично быстро найти замену, на это нужно время", – объяснил Симонис.

По его словам, из-за пошлин США в Евросоюзе (ЕС) будет оставаться много молочных продуктов, которые экспортировались в Америку. Крупные экспортеры, например, Дания, Голландия, Италия, Франция, Ирландия будут оставлять предназначавшиеся для США продукты в Европе, поэтому может упасть цена на молочное сырье.