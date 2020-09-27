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После публикации новой информации о денежных переводах сомнительного происхождения через действовавшие в Балтийских странах подразделение банка Danske Bank, Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) сообщила, что в 2014-2018 годах получила от подразделения банка в Литве три сообщения о подозрительных операциях или сделках.
СРФП: Danske Bank подавал 3 заявления о подозрительных операциях
© Reuters / Scanpix

"Во всех случаях был выполнен анализ сообщений и были приняты решения о дальнейших действиях в соответствии с положениями Закона о превенции отмывания денег и финансирования терроризма. Досудебные расследования не начинались", – сообщила BNS пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте.

По ее словам, СРФП постоянно следит за рынком и выполняет анализ информации литовских финансовых учреждений и прочих субъектов.

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В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.

Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывании денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.

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