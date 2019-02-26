В четвертом квартале 2018 года средняя начисленная заработная плата брутто (до налогов) в Литве среди мужчин на 108,2 евро превышала средний показатель среди женщин, сообщил Департамент статистики.
© DELFI / Karolina Pansevič

Средняя начисленная заработная плата брутто (до налогов) женщин в литовской экономике, за вычетом индивидуальных предприятий, в четвертом квартале составила 89,4% зарплаты мужчин, а выплаченная (нетто) – 90,6% зарплат мужчин.

По данным статистики, в четвертом квартале средняя начисленная зарплата женщин в Литве (за вычетом индивидуальных предприятий) составила 916,2 евро, а мужчин – 1024,4 евро, выплаченная – соответственно 714,6 евро и 788,7 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве дешевела по причине потепления (4)

В связи с потеплением электроэнергия в Литве дешевела...

Средняя зарплата женщин в Литве все еще ниже, чем у мужчин

В четвертом квартале 2018 года средняя начисленная...

Евростат: ВВП Литвы на душу населения в 2017 году составлял 78% среднего показателя по ЕС (6)

Показатель внутреннего валового продукта (ВВП) на душу...

Официально: в Вильнюсе откроется магазин шведского бренда Cos (1)

Бренд COS официально подтвердил, что открывает свой...

Экономист: за старую машину жители Литвы платят больше, чем эстонцы за новую (37)

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас убежден, что...

TOP новостей

Экономист: за старую машину жители Литвы платят больше, чем эстонцы за новую (37)

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас убежден, что...

Ярмарка Казюкаса и выборы: как их удастся совместить (2)

В ближайшие выходные в литовской столице пройдет...

Вильнюсский окружной суд отпускает на свободу судью Верховного суда Лаужикаса

Вильнюсский окружной суд (ВОС) во вторник принял...

Artūras Jevdokimovas Artūras Jevdokimovas Artūras Jevdokimovas

Разоблачитель НТВ из Литвы: Мы разобрали и показали, как это сделано, что дальше? (138)

"Мы разобрали и показали, как это сделано: вот тут врут,...

Еще один кандидат в президенты набрал 5-значное количество голосов в интернете (5)

В интернете на данный момент больше всего голосов...