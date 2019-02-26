Средняя зарплата женщин в Литве все еще ниже, чем у мужчин

Средняя начисленная заработная плата брутто (до налогов) женщин в литовской экономике, за вычетом индивидуальных предприятий, в четвертом квартале составила 89,4% зарплаты мужчин, а выплаченная (нетто) – 90,6% зарплат мужчин.
По данным статистики, в четвертом квартале средняя начисленная зарплата женщин в Литве (за вычетом индивидуальных предприятий) составила 916,2 евро, а мужчин – 1024,4 евро, выплаченная – соответственно 714,6 евро и 788,7 евро.
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