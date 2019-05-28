Начисленная зарплата (брутто) мужчин в Литве в первом квартале этого года на 156,3 евро превышала зарплату женщин, показывают данные Департамента статистики.
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Средняя начисленная зарплата женщин в экономике страны, за исключением индивидуальных предприятий, в первом квартале составила 88,3%, а средняя выплаченная зарплата (нетто) - 89,4% зарплаты мужчин.

По данным статистиков, в первом квартале средняя начисленная зарплата женщин в Литве (не считая индивидуальных предприятий) была 1184,6 евро, мужчин - 1340,9 евро, а средняя выплаченная - 757,8 евро и 847,6 евро соответственно.

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