Средняя начисленная зарплата женщин в экономике страны, за исключением индивидуальных предприятий, в первом квартале составила 88,3%, а средняя выплаченная зарплата (нетто) - 89,4% зарплаты мужчин.

По данным статистиков, в первом квартале средняя начисленная зарплата женщин в Литве (не считая индивидуальных предприятий) была 1184,6 евро, мужчин - 1340,9 евро, а средняя выплаченная - 757,8 евро и 847,6 евро соответственно.