В сообщении сказано, что, по сравнению с данными за 4 квартал прошлого года, средняя зарплата увеличилась на 6,8%. В госсекторе она составила 826 евро и была на 5,1% больше, в частном секторе – 791 евро и была на 7,7% выше.
Реальная зарплата в первом квартале, по сравнению с данными за 4 квартал прошлого года, увеличилась на 6,7%: в госсекторе – на 5%, в частном секторе – на 7,6%.
Между тем средняя зарплата "на бумаге" в первом квартале этого года составила 1262 евро.
По данным Департамента статистики, средняя зарплата не увеличилась в сфере культуры, организации отдыха и развлечений, сельского хозяйства, лесного и рыболовного хозяйства, строительного сектора, в сфере здравоохранения и социального труда, в сфере образования и разработки карьеров – в этих секторах она уменьшилась на 0,9%-12,3%.
На изменение зарплат повлияли повышенные зарплаты политиков, судей, государственных служащих, работников бюджетных учреждений, повышение минимальной зарплаты, уточнение порядка оплаты труда госслужащих.
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