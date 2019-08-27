Средняя заработная плата женщин в Литве продолжает отставать от заработной платы мужчин

Средняя начисленная заработная плата женщин во всех отраслях экономики, исключая индивидуальных предпринимателей, во втором квартале составила 88,2%, а выплаченная на руки (нетто) заработная плата составила 89,3% зарплаты мужчин.

Согласно статистическим данным, во втором квартале средняя начисленная заработная плата в Литве (без учёта индивидуальных предпринимателей) у женщин составляла 1207,8 евро, у мужчин - 1699,2 евро, а выплаченная заработная плата - 771,2 евро и 863,9 евро соответственно.