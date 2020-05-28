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В январе-марте этого года средняя начисленная (брутто) зарплата, за исключением индивидуальных предприятий, в Литве составила 1381 евро, по сравнению с тем же периодом 2019 года она увеличилась на 9,4%.
Средняя начисленная зарплата в Литве выросла за год на 9,4%
© DELFI / Karolina Pansevič

Среднемесячная зарплата нетто (после вычета налогов) за сопоставимый период увеличилась на 9,5% до 879,2 евро, сообщил Департамент статистики.

На годовой рост зарплат повлияло повышение с 1 января 2020 года минимальное месячной заработной платы, повышение базового размера должностной зарплаты госполитиков, судей, госслужащих и работников бюджетных учреждений.

За квартал (по сравнению с октябрем-декабрем 2019 года) средняя начисленная заработная плата выросла на 1,6%, а выплаченная заработная плата выросла на 2,5%.

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Как сообщает Департамент статистики Литвы, начисленная заработная плата (брутто) мужчин в первом квартале этого года превысила доход женщин на 189,6 евро.

Средняя начисленная заработная плата женщин во всех отраслях экономики, исключая индивидуальных предпринимателей, в первом квартале составила 87,2% зарплаты мужчин, а выплаченная на руки (нетто) заработная плата составила 88,4%.

Согласно статистическим данным, в первом квартале средняя начисленная заработная плата в Литве (без учёта индивидуальных предпринимателей) у женщин составляла 1285,9 евро, у мужчин - 1475,5 евро, а выплаченная заработная плата - 824,9 евро и 933,1 евро соответственно.

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