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Средняя начисленная зарплата (брутто) в Литве во втором квартале была 1398,5 евро - на 8,5% больше, чем в апреле-июне прошлого года.
Средняя начисленная зарплата в Литве увеличилась на 8,5%, за квартал – на 1,3%
© DELFI / Andrius Ufartas

Средняя выплаченная зарплата (нетто) увеличилась на 8,7% до 889,2 евро, сообщил Департамент статистики. При расчете не учитывались индивидуальные предприятия.

Реальная зарплата за год повысилась на 7,8%, за квартал - на 1,2%.

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