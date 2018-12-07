Из 1,135 млн. интернет-пользователей в Литве половина, т.е. 555 000, в ноябре каждый день читала DELFI. На втором месте портал 15min.lt с 411 000 читателей в день, на третьем - lrytas.lt (314 000), на четвертом – tv3.lt (199 000).

В ноябре количество читателей DELFI по сравнению с данными за октябрь, увеличилось на 20 000 (было 534 пользователей). Тост числа читателей увеличил отрыв портала от конкурентов: DELFI в ноябре ежедневно читало на 35% пользователей больше, чем 15min.lt (в октябре разница составляла 31%).

Самый большой рост отмечен в среде пользователей мобильной версии: через смартфоны новости на DELFI в ноябре ежедневно читали 420 000 пользователей, это на 5% больше чем в октябре.

Общая аудитория DELFI в ноябре достигла 1,33 млн., 15min.lt – 1,23 млн., lrytas.lt – 0,963 млн., tv3.lt – 0,962 млн. человек.

DELFI также лидирует по количеству пользователей видеоплатформ. Больше всего видео пользователи смотрят на DELFI TV (80 000 в день), на втором месте – lrytas.lt (55 000), на третьем – tv3.lt,(27 000), на четвертом – lrt.lt (22 000). О портале lnk.lt Gemius данные не предоставил.

"То, что портал DELFI постоянно расширяет круг своих читателей - наилучшее доказательство того, что мы идем в верном направлении. В ноябре DELFI представил новый канал "Города", который представляет региональные новости по отдельным городам для их жителей, начали транслировать шоу "Беседы иного рода", ввели другие новшества", – сказал представитель DELFI Ирмантас Матилёнис.