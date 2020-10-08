По данным национальных статистических служб, индекс потребительских цен в Литве в сентябре, по сравнению с августом, вырос на 0,4%, в Латвии – не изменился, в Эстонии – снизился на 0,3%.

За год (в сентябре этого года, по сравнению с сентябрем прошлого года) индекс потребительских цен на товары и услуги в Литве вырос на 0,7%, а в Латвии и Эстонии он снизился соответственно на 0,3% и на 1,1%.

Годовая (12-тимесячная) дефляция в Латвии фиксировалась пятый месяц подряд, а в Эстонии – шестой.

За год цены на товары в Литве снизились на 0,9%, а на услуги выросли на 4,5%, в Латвии соответственно снизились на 1,1% и поднялись на 1,7%, а в Эстонии снизились соответственно на 0,7% и на 1,7%.