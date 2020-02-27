ЦБ провел исследование по официальной просьбе консерватора Миколаса Маяускаса. Результаты исследования были представлены парламентскому Комитету по бюджету и финансам.

"Исследование расценок показало явную разницу в Литве, Латвии и Эстонии – в большинстве случаев расценки для бизнеса в Литве намного выше, в некоторых случаях в разы больше, чем в Эстонии.

Это особенно беспокоит, когда знаешь, что нет объективных объяснений этому – банковские секторы в разных странах Балтии похожи, особенно в Литве и Эстонии, как своей структурой, так и конкуренцией, самая большая часть рынка принадлежит тем же трем банкам – Swedbank, SEB, Luminor", – сказал Мауяускас.

Из сравнения видно, что в Литве дороже стоят следующие услуги: 20 переводов, дебетовая карта для бизнеса, внесение наличных с помощью банкомата (4000 евро).

Например, 10 международных и 10 внутренних переводов в Литве в среднем обходятся бизнесу в Литве в 6,8, в Латвии – в 5,5, в Эстонии - в 4,9 евро.

Но надо отметить, что эти данные показали, что некоторые услуги в Литве стоят дешевле. Например, внесение наличных на счет в банковском отделении, безналичные платежи, месячная плата за счет.

По словам Маяускаса, банки в странах Балтии пользуются той же информационной инфраструктурой, поэтому, вероятно, расходы у каждого банка те же или схожие в разных странах.

Bankų įkainiai Baltijos šalyse verslo klientams (M. Majausko informacija)

"Но при этом услуги для потребителей в разных странах отличаются и порой не в пользу Литвы, Поэтому я обращаюсь к ЦБ и в Антимонопольную службу с просьбой выяснить, не нарушает ли такая ценовая политика принцип честной конкуренции и не нужно ли дополнительное расследование для выяснения причин этой разницы.

Я также обращаюсь к представительству ЕК в Литве с просьбой ознакомиться и оценить, есть ли основания для обращения в генеральный антимонопольный директорат ЕК", – сказал Маяускас.

Он прибавил, что жители платят за пакет услуг, который регулируется. Поэтому исследовали именно цены на услуги для бизнеса.

Delfi связался с банками – Swedbank, SEB, Luminor, а также с Литовской ассоциацией банков. Пока поступили ответы только из Luminor и ЛАБ.

Представитель Luminor указала, что банк после объединения все еще пересматривает и уточняет цены.

"Банк был создан на основе 6 разных банков, которые действовали в 3 разных странах с разной юридической, регулирующей системой, налоговым окружением, конкурентным окружением и т.д. Поэтому сейчас мы унифицируем цены на услуги и продукты, пересматриваем цены", – сказала пресс-секретарь Luminor Гедре Бельските.

Президент ЛАБ Мантас Залаторюс сказал, что цены ассоциации принимают решения по ценовой политике индивидуально, а ассоциация их не рассматривает и не комментирует.

"Но мы хотим обратить внимание, что выборочное исследование расценок в трех действующих в странах Балтии банках, не отражает всю ситуацию целиком и может привести к неверным выводам. Было бы целесообразно оценивать цены всех участников рынка, предоставляющих те же услуги", – прибавил Залаторюс.