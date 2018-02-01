Сообщается, что сравнить все продукты не удастся, однако в список включены идентичные или очень похожие товары из ассортимента магазина Auchan.

Указывается, что эта польская торговая сеть выбрана не случайно: в Польше составляют покупательскую корзину из 50 продуктов, а Auchan занимает первую строку рейтинга.

Январское исследование показало следующие изменения в литовских магазинах:

1. После праздников закончились "войны банановых цен" – цена на бананы в январе ниже 99 центов не падает.

2. Из-за плохого урожая намного дороже чем год назад картошка и яблоки.

3. Цена на сливочное масло в Европе уже снизилась до уровня мая 2017 г. В Литве такой тенденции нет. Цены на масло в Литве по-прежнему рекордные.

По сравнению с декабрем, цена на самое дешевое масло увеличилась на 5,7%, по сравнению с январем 2016 г., цена на 46% выше.

4. В Европе снижаются цены на яйца. В Литве самые дешевые яйца, по сравнению с январем прошлого года, подорожали на 29,3%. Нет и намека на снижение цен.

В январе исследование показало, что продукты в магазинах дорожают неодинаково. Меньше дорожают самые дешевые продукты.

За год стоимость корзины самых дешевых продуктов почти не изменилась.

Зато по-прежнему растут цены на товары популярных брендов. По мере повышения уровня жизни и доходов людей, покупатели все больше платят за те же, хорошо известные продукты.

Что на Auchan дешевле, а что дороже?

В польском э-магазине дешевле, чем в Литве бананы, рис, сахар, кофе и желтый сыр.

Kainų palyginimo lentelė, pricer.lt informacija © Bendrovės archyvas

Все остальные продукты можно было дешевле купить в разных литовских магазинах.

Особенно отличаются цены на свиной фарш и куриные ножки, цена на auchandirect.pl намного дороже, чем в Литве. Это результат того, что польский магазин продает только фасованную продукцию, а жители Литвы покупают свежее мясо нефасованным и не только в магазинах (на бойнях, базах), поэтому платят меньше, чем на Auchan.

Согласно данным за январь, магазин Iki меняет ценовую политику самых дешевых продуктов. До сих по магазины этой сети были самыми дорогими, а в январе было зафиксировано снижение цен: корзина подешевела больше чем на 5 евро.

Iki поднялся в рейтинге на третье место после Maximа и Norfа, Lidl оказался на 4-м месте.

Портал www.pricer.lt фиксировал цены 17 января в магазинах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, э-магазине Barbora и польском Auchandirect.pl.