По данным pricer.lt, самые дешевые коричневые яйца категории M второй год подряд продают магазины сети Norfa, но на +12 евроцентов дороже, чем в 2019 году.

Pricer kiaušinių kainų tyrimas

Самые дешевые коричневые яйца категории L также продает Norfa, на 3 цента дешевле, чем в прошлом году.

Pricer kiaušinių kainų tyrimas

Самые дешевые белые яйца категории М продают Norfa и Lidl. Цен на них за год не изменилась.

Pricer kiaušinių kainų tyrimas

"Можно сказать, что цена на яйца сильно не изменилась, но видно, что в магазинах Maxima, Iki, Rimi более привлекательных цен нет. Причина – неясна. Может, решили, что покупатели все равно к ним пойдут, может не хватает прибыли – кто знает. В любом случае лидеры по яйцам – Norfa и Lidl", – сказал совладелец Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.