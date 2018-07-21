На этот раз журналисты посетили Шешкинский рынок в Вильнюсе и запечатлели цены на ягоды.

Самые популярные ягоды в данное время – голубика и вишня. На рынке голубика стоит 4-5,80 евро за кг. Вишню продают по 1,60–1,80 евро за кг. Черешню на рынке можно купить по 2,50–4 евро за кг. Между тем первые литовские яблоки покупатели не спешат брать даже по низкой цене.

"Всего 1 евро за кг, а яблоки экологические, ничем их не обрабатывали, но люди с большим удовольствием покупают красивые польские. Такие никто не берет", – сказала женщина, продающая литовские яблоки.

На рынке можно купить и клубнику, ее цена 3,40-4 евро за кг, а литовская из Аникщай стоит 2,50 евро.

"Я прихожу на рынок каждую неделю и покупаю не только то, что мне нужно, но и то, что понравится. Конечно, цены здесь не низкие. В магазине некоторые вещи дешевле, но я верю, что рыночные овощи полезнее", – сказала покупательница Лайма.

DELFI побывал и на рынке в Паланге. Здесь торговцы смело критиковали столичные цены и утверждали, что у них дешевле.

"У нас цены лучше, чем в столице. Но клиентов в этом году все равно меньше, чем в прошлом. Мы продаем выращенные во дворе ягоды, поэтому и цену предлагаем хорошую. А в Вильнюсе можно купить непонятно что. Покупаешь местное, а на самом деле это польское", – сказал житель Паланги, торгующий ягодами.

Однако женщина, торгующая одеждой, критиковала продавцов из овощного отдела.

"Вы только посмотрите, какие цены. Если их перевести в литы, разве мы столько платили за овощи и ягоды?", – сказала она.

А для разнообразия представляем цены на рынках в Италии и Греции. Информацию порталу прислали читатели DELFI, которые живут или отдыхают в этих странах.

Разница в ценах очевидна. На некоторые ягоды цена отличается в 3 раза, например, на клубнику. Если в Паланге килограмм стоит 4,5 евро, то в Греции 1,50 евро.