Сравнение цен на горючее: в Литве они снизились меньше всего

"В Польше цена без налогов упала до 30 евроцентов за литр, а в Литве до 43. В Литве бензин больше чем на треть дороже чем в Польше", –сказал на пресс-конференции Гентвилас.

"То же самое касается и дизельного топлива (...), в Литве цена без налогов составляет 54 евроцентов, в Польше - 41, а в Латвии - 33", – рассказал депутат.

Гентвилас обратил внимание на то, что в Литве налоги на горючее намного ниже, чем в среднем в ЕС, а цена горючего значительно выше средней по ЕС.

"Это показывает либо сложности с поставками, либо неэффективность конкуренции, что позволяет поднять цену", – сказал депутат.

Между те ситуация с дизельным топливом лучше, тут Литва близка к среднему показателю по ЕС.

"Однако если сравнивать с соседними странами, мы видим, что в Литве как дизельное топливо, так и бензин подешевели меньше, то что сегодня кажется дешевым, должно быть еще дешевле, если сравнивать с тем, как подешевело горючее в Латвии, Эстонии и Польше.

Ни в Латвии, ни в Эстонии нет своего нефтеперерабатывающего завода, как у нас в Мажейкяй, а у нас при наличии НПЗ - цена на горючее самая высокая", – сказал депутат.

Президент ассоциации перевозчиков Linava Ромас Аустинскас сказал, что перевозчики в Литве не наблюдают "синхронности в повышении и снижении цен на горючее в конечном звене".

"Возможно здесь есть моменты, которые должна внимательно просмотреть служба конкуренции, другие службы, ассоциации. Может, достаточно дискуссии за круглым столом, чтобы выяснить это, ведь наверное ни один бизнес не хочет, чтобы на него наговаривали", – сказал Аустинскас.

Президент Литовской ассоциации компаний, торгующих нефтепродуктами, Дайва Йокшене сказала, что во время карантина спрос на горючее снизился на 10%.

"Сейчас цены на горючее упали, но потребление у нас ограничено. В Литве карантин, тут независимо от цен на горючее, если ты меньше ездишь, ты меньше расходуешь. Эти данные отличаются от сети, зависит от ее клиентов, но в среднем потребление снизилось на 10%", – заметила она, сказав, что снижение цен на нефть отражено в снижении цены на горючее.

Йокшене сказала, что не может комментировать данные Гедвиласа, но заметила, что многое зависит от налогов, действующих в конкретной стране.