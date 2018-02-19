В феврале нефть Brent на бирже подешевела на 6,2%, ее цена была равна цене в феврале 2017 года.

Оптовая цена на дизельное топливо в компании Orlean Lietuva, по сравнению с январем, снизилась на -3,2%, а оптовая цена на бензин почти не изменилась (-0,2%), сказано в пресс-релизе Pricer.lt.

Исследование цен Pricer.lt показало, что разница в оптовой цене на дизельное топливо (-3,2%) пока сильно на розничной цене не сказалось.

За месяц дизельное топливо снова подорожало на всех АЗС.

Лидер подорожания - АЗС Algauda, где цена увеличилась на 1,84%. Больше всего дизтопливо подешевело на Neste – 0,71%.

8 февраля самое дешевое дизельное топливо было на АЗС Jozitа в Каунасе (0,99 евро), и АЗС Skulas в Вильнюсе (1,07 евро).

Самое дорогое дизельное топливо было на АЗС Circle K (ранее Statoil) и Viada (ранее Lukoil), где цена была соответственно 1,166 и 1,157 евро, цена а месяц увеличилась на 2 цента.

При сравнении цен выяснилось, что они отличались и на АЗС той же сети в одном городе.

Водителей призывают внимательно следить за реальными ценами на конкретной АЗС, а не в сети.

В ходе исследования выяснилось, что на Circle K на ул. Гележинё Вилко дизтопливо стоило 1,138 евро, а на той же АЗС на ул. Гоштауто - 1,166 евро.

Иначе обстоит дело с ценами на бензин.

За месяц больше всего бензин подешевел на АЗС Neste (-4,96%). Во время исследования самый дешевый бензин A95 был на АЗС Jozita – 1,09 евро, в Вильнюсе самый дешевый бензин был на 5 центов дороже - 1,14 на АЗС Skulas.

Самый дорогой бензин был на АЗС Circle K – 1,236 евро. Ситуация не меняется, как и прежде, горючее в Каунасе дешевле, чем в Вильнюсе.

По данным Pricer.lt, в феврале самой дешевой сетью АЗС остается каунасская Jozita.

В Вильнюсе самая дешевая АЗС - Skulas.

Самое дорогое горючее на АЗС сети Circle K.

Портал www.pricer.lt фиксировал цены на АЗС в Каунасе и Вильнюсе 8 февраля 2018 года.