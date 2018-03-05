К примеру, в 2014 году сок стоил 3,39 евро, а в 2018 г. – 1,09 евро, молоко в 2014 г. стоило 3,29 лита, а в 2018 г. – 0,95 евро, греча – 5,69 литов в 2014 году и 1,04 евро в 2018 г.
Правда, услуги, по словам Чепоните, подорожали больше чем продукты, но точно не в три раза.
"Если бы мы не ввели евро, цены все равно изменились бы. Возможно, продукты и услуги подорожали бы меньше или больше, но они все равно подорожали бы, поскольку - инфляция это естественное явление, она наблюдается всегда", – подчеркнула журналист LRT.
По ее словам, еще один часто возникающий вопрос – почему власти ничего не делают, чтобы цены не росли?
Может, власти и может как-то это контролировать, но в Литве действует рыночная экономика и власть цены не контролирует, акцентирует ведущая радиопередачи.
"Мы знаем, при каком строе наша страна жила 30 лет назад, тогда цены контролировались. Только действительно ли это было лучше?" – задала Чепоните риторический вопрос.
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