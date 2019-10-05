Список самых богатых: в число самых состоятельных компаний попали новые имена

DELFI объявлял список самых состоятельных предпринимателей Литвы. Команда финансовых аналитиков и аудиторов оценила стоимость их бизнеса.
В списке доминируют владельцы торговых, логистических и производственных предприятий, однако там появились и представители новых видов бизнеса.
Например, в списке находится основатель Bored Pandа (boredpanda.com) Томас Банишаускас (75 млн. евро) и другие акционеры этой компании Ауримас Степонавичюс (15 млн.), Лина Давидавичюте (10 млн.), акционер Payserа Костас Норейка (7 млн.),акционеры Nordcurrent Сергей и Михаил Трофимовы (по 8 млн.), глава Pixelmator Айдас Дайлиде (5 млн.).
При составлении списка аналитики оценивали компании с учетом трех главных факторов: прибыли, кредитов, инвестиционного имущества и наличных. Также учитывался и размер компании, мировые тенденции и сектор, в котором работает компания.
Глава Startup Lithuania Роберта Рудокене сказала, что исследование было больше ориентировано на представителей обычного бизнеса, и это одна из причин, по которым в списке так мало стартапов.
"Стартапам нужно немало времени, чтобы их продукт стал прибыльным, поэтому они не могут конкурировать с традиционным бизнесом, работающим десятки лет.
Во-вторых, модель развития традиционного бизнеса отличается от модели стартапов, ведь они часто направляют инвестиции на погашение развития бизнеса.
Однако мы рады, что в этом списке есть исключения - Bored Panda и NordCurrent", – сказала Рудокене.
Экосистема стартапов растет. По данным Startup Lithuania, в 2018 году стартапы привлекли инвестиции на сумму 183 млн. евро, а годовой оборот успешных проектов растет на 27% в год.
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