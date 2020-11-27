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В начале декабря на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибудет новый крупный груз из Соединенных Штатов Америки (США) – четвертое подобное судно в этом газовом году, начавшемся в октябре.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
© Bendrovės archyvas

В пятницу оператор терминала - компания Klaipedos nafta информировала, что впервые в Клайпедский порт зайдет газовоз BW Lilac.

Второго декабря он доставит около 155 тыс. кубометров СПГ, погруженных на заводе Cameron LNG в Луизианском порту. Этот завод по сжижению газа возобновил работу после того, как пришлось временно остановить производство из-за урагана.

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По сообщению оператора терминала, с 2021 года будет изменена система ценообразования и его дифференциация по размеру судов будут поощрять привлечение новых клиентов или грузов.

Cтандартный газовоз BW Lilac емкостью 174 тыс. кубометров, длиной 294 метра и шириной 46 метра был построен в 2018 году и ходит под флагом Мальты.

Это уже десятый груз СПГ из США за почти шестилетнюю историю деятельности Клайпедского терминала.

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