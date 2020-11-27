В пятницу оператор терминала - компания Klaipedos nafta информировала, что впервые в Клайпедский порт зайдет газовоз BW Lilac.
Второго декабря он доставит около 155 тыс. кубометров СПГ, погруженных на заводе Cameron LNG в Луизианском порту. Этот завод по сжижению газа возобновил работу после того, как пришлось временно остановить производство из-за урагана.
По сообщению оператора терминала, с 2021 года будет изменена система ценообразования и его дифференциация по размеру судов будут поощрять привлечение новых клиентов или грузов.
Cтандартный газовоз BW Lilac емкостью 174 тыс. кубометров, длиной 294 метра и шириной 46 метра был построен в 2018 году и ходит под флагом Мальты.
Это уже десятый груз СПГ из США за почти шестилетнюю историю деятельности Клайпедского терминала.
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