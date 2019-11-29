СПГ через газовую станцию Klaipėdos nafta будет продавать польская PGNiG

В пятницу компания подписала соглашение об этом сроком на пять лет, сообщает Klaipėdos nafta через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.
Планируется, что PGNiG начнёт коммерческие операции в апреле следующего года.
Klaipėdos nafta, видя интерес к станции СПГ и желая найти стратегического партнёра для развития этого рынка в Балтийском регионе, включая Польшу, объявила тендер на резервирование мощностей СПГ.
Компания пригласила к участию мировые и региональные компании с торговыми портфелями СПГ или транспортными возможностями.
Распределительная станция СПГ - это наземный терминал СПГ. Он предназначен для получения СПГ от небольших газовозов, их временного хранения и перегрузки на автоцистерны или суда.
Построенная в 2017 году Клайпедская газораспределительная станция используется эстонскими компаниями Eesti Gaas и JetGas, литовской государственной компанией Ignitis, польской компанией Duon и двумя другими пока неназванными компаниями.
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