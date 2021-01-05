Спецкомиссия будет координировать в Литве синхронизацию линии электропередач и бойкот БелАЭС

Комиссию возглавит премьер-министр, в нее вошли бы министры энергетики, окружающей среды, финансов, транспорта и коммуникаций, иностранных дел, сельского хозяйства, представители президента, Сейма, энергокомпаний Epso-G, Ignitis grupe, Litgrid.
Кроме того, премьеру Ингриде Шимоните предлагается сформировать рабочую группу, которая будет выдвигать предложения правительственной комиссии по методике торговли электроэнергией с Россией и Беларусью, оценивать документы планирования, связанные с проектами синхронизации, а также меры по защите от электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце.
Рабочая группа будет осуществлять надзор за процессами, ею мог бы руководить министр энергетики Дайнюс Крейвис.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: послабления карантинного режима возможны только при улучшении динамики (42)
Послабления карантинного режима будут обусловлены не...
Глава Минздрава Литвы: если будет поступать такое количество вакцины, в этом году 70% населения привить не удастся (91)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в...
Пандемия урезала доходы трети жителей Литвы: у некоторых доходы снизились больше чем на 150 евро (133)
По словам экономистов, несмотря на кризисный год,...
Семейный врач не выдерживает режима работы в условиях карантина: когда видишь реальное положение, становится дурно (9)
Карантин в Литве вносит все больше хаоса во всех...
Ошибка в Радвилишкской больнице: близкие уже готовились к похоронам, но в больнице узнали, что отец жив (1)
3 января близким жителя Шедувы довелось пережить...