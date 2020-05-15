Пока карантин в Литве продлен до 31 мая. Правда, ввели некоторые послабления: откроются детские сады, стоматологические кабинеты, заведения общепита. Все эти этапы смягчения карантина важны для экономики. На конференции представитель Ober-Haus Раймондас Регинис сказал, что по данным Центра регистра количество сделок купли-продажи недвижимости в апреле упали до уровня 2012 года. Результат был лучше только в Каунасе и Вильнюсе, эти данные и улучшили общую статистику по Литве. Но в небольших городах наблюдался полный штиль.

Однако, по словам эксперта, если после послаблений количество случаев COVID-19 расти не будет, карантин будут смягчать и дальше или вообще отзовут, экономическая ситуация не ухудшится, то летом на рынке недвижимости ожидается оживление.

"В июне-июле может наблюдаться рост числа сделок, потом увидим два явления – или умеренный рост сделок, или резкий их рост. Все зависит от того, сколько проблем появится в это время", – акцентирует Регинис.

Однако представитель компании Eika Марюс Жибуда убежден, что май будет намного позитивнее.

"Брони и сделок больше, чем их отзывов", – сказал он.

По словам экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, надо посмотреть, что было в других странах, переживших карантин, например, Китае.

"В феврале в Китае количество сделок было близко 0, а в марте начало расти, в апреле рынок ожил, но сделок было на 20% меньше", – сказал он.

По словам Маурицаса, с учетом нынешней ситуации, Литве прогнозируют три сценария: оптимистический, наиболее вероятный и пессимистический. В случае, если сбудутся два первых, оживление экономики возможно в 2021–2022 гг.

Экономист заметил, что цены на недвижимость пока в Литве меняются, и это естественная реакция участников рынка на сложившуюся ситуацию. Просто участники рынка наблюдают за происходящим.

Представитель компании Inreal Аудрюс Шешплаукис также заметил, что снижения цен пока не видно. Но, по его словам, заметно, что сократилось не только количество сделок (в небольших городах на 80%), но и количество оценок имущества.

Он заметил, что пока в Литве не заметна тенденция обесценивания имущества, поскольку прошло немного времени. Если падение будет, то оно будет заметно в июне-июле и будет незначительным, считает специалист.

Маурицас заметил, что цены будут зависеть от экономической ситуации в стране. По оптимистическому сценарию, цены не изменятся, по наиболее вероятному - снизятся на 0-15%, а по пессимистическому – на 10-20%.

Пока экономист считает, что Литву ждет оптимистический сценарий, и состояние экономики будет лучше, чем в других странах ЕС.