О снижении цен на новое жилье в Вильнюсе Центр регистра сообщил 18 июля.
Сообщалось, что в I квартале квартиры новой постройки в Вильнюсе стоили 1653 евро/кв. м, однако во II квартале цена упала до 1587 евро.
Официально сообщили о снижении цен, однако у аналитиков вопрос вызвала методика такого подсчета, а аналитик Real Data Арнольдас Антанавичюс сказал DELFI, что представленные подсчеты неверны.
"Подсчет средних цен ведется по данным сделок в конкретный период. Например, если на рынках акций всегда берут те же компании, изменения цен у них и тогда уже выводят средний показатель, который отражает перемены. Те же яблоки сравнивают с теми же яблоками и смотрят, изменилась цена на них или нет", – сказал аналитик.
"Когда я взглянул на цены по микрорайонам, то увидел, что в первом квартале больше заключили сделок по продаже дорогого жилья. Это престижное жилье в центре, в Старом городе, естественно эти квартиры подняли средний показатель, а во втором квартале мы видим, что много сделок было в экономическом классе, на периферии и средняя цена там может быть в два раза меньше, чем в центре. Естественно, что в результате снизился средний показатель", – сказал Антанавичюс.
Он сказал, что методология Центра регистра не дает информации для получения точных данных.
Пресс-секретарь Центра регистра Миндаугас Самкус сказал DELFI, что центр для получения среднего показателя использует только данные о завершенных сделках.
"Наша методика основана на статистически обработанной информации о применяется стабильно и последовательно не первый год. Именно по этому можно показать явные тенденции на рынке недвижимости.
Когда мы анализируем изменения в ценах на жилье в конкретном городе или регионе, мы ясно характеризуем, что считаем завершенной сделкой и жильем старой или новой постройки. Мы анализируем только подтвержденных у нотариуса сделки", – сказал специалист, заметив, что новым жилье считают жилье, проданное не позднее чем через 2 года после окончания строительства.
Оценив предложение Антанавичюса, считать средний показатель по отдельным сегментам, Самкус сказал, что сделать это сложно из-за отсутствия объективных критериев распределения жилья по классам.
О ценах на новое жилье в Вильнюсе и методике подсчета Центра регистра высказался и экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.
Он заметил, что проблема в том, что Центр регистра фиксирует только заключенные у нотариуса сделки, но реальные продажи могли быть завершены раньше, скажем, когда жилье еще только строилось. Более точная статистика, по его мнению, у компаний, которые строят и продают жилье.
Вторая проблема, по словам Мачюлиса, это то, что Центр регистра "все данные смешивает в одну кучу".
"Например, в прошлом году в то же время было продано больше жилья более низкого класса, а в данном случае продали больше жилья высшего класса, вот средние данные и увеличились", – сказал экономист.
Он заметил, что в общем сложно сравнивать средние цены, ведь цены на жилье в центре и на периферии разные.
Мачюлис заметил, что в Вильнюсе на данный момент тенденции напоминают те, которые наблюдаются в течение нескольких лет.
"Цены понемногу растут, но этот рост ниже роста доходов граждан. Поэтому с каждым годом доступность жилья растет", – сказал он, заметив, что, по его мнению, рост цен будет последовательным.
Гендиректор Ober Haus Аудрюс Шапока сказал DELFI, что цены понемногу растут.
"Цены на новое жилье в Вильнюсе стабильно растут на 2-4% в год", – сказал он, заметив, что у Центра регистра просто другая методика, поэтому и получаются иные данные.
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