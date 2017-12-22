В последнее время ситуация на рынке недвижимости понемногу накаляется – цены растут, банки активно выдают кредиты, однако предложение уже превышает спрос, который, по сравнению с прошлым годом, снизился.
Поэтому правление ЦБ сообщило, что банки и кредитные ведомства за год должны накопить антициклический резерв в размере 0,5% капитала, который в следующем году могут увеличить до 1% (это решение будут принимать в марте).
По словам главы ЦБ Витаса Василяускаса, такого резерва хватит на то, чтобы устоять перед внутренним шоком.
К примеру, на то, чтобы выдержать кризис 2008–2009 гг потребовалось бы 5–6% капитала. Но такое решение может сделать ипотеку на 0,07% дороже, поэтому объемы выдачи кредитов могут снизится на 0,5%.
Однако Василяускас уверяет, что жители этого не ощутят, поскольку эта мера направлена только на банки, чтобы повысить их устойчивость.
Член правления Ассоциации инвесторов Вайдотас Рукас сказал, что готовят определенную "подушку": "Готовят сани летом", т.е. все в порядке, поэтому сейчас создать эту "подушку" намного легче, лучше сделать это заранее".
Он сказал, что это не должно сказаться на кредитах, поскольку большинство банков и без того превышают минимальные требования к капиталу, и жители не должны покупать меньше недвижимости.
Такого же мнения придерживается и директор Литовской ассоциации недвижимости Миндаугас Статулявичюс.
"Я не думаю, что будут покупать меньше. Но факт в том, что ЦБ активнее, чем 5 и больше лет назад", – сказал он.
Статулявичюс также не считает, что снизятся цены на жилье.
"Я оцениваю это положительно, поскольку идет подготовка, ну, нельзя сказать, что к кризису, но к накаляющейся ситуации. Это положительный шаг, поскольку не пресекает дальнейшую банковскую деятельность, кредитование, но вносит на рынок осторожность", – сказал он.
Статулявичюс порадовался, что не предпринимали мер, которые снижают кредитование, как это было в 2015 году.
DELFI напоминает, что с 2015 г. вступили в силу жесткие требования кредитования, когда максимальный срок кредитования снизили с 40 до 30 лет, а это увеличило размеры взносов.
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