

Старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что в обществе чувствуется потребность в дешевых товарах - немало людей ездит за покупками в Польшу, поэтому Pepco найдет своего покупателя в Литве.

Но, по его словам, сеть расширяется сдержанно, поэтому пока сложно говорить о значительном ее влиянии на рынок.

"Для сегмента покупателей, которым нужны более низкие цены, Pepco станет альтернативой, но масштабы деятельности компании в Литве слишком невелики для того, чтобы коснуться всего рынка. расширение будет, но, скорее всего, в небольших городах. Когда у сети будет несколько десятков магазинов, она будет более серьезным игроком и сможет представлять конкуренцию, но не думаю, что это будет существенным переломом", - сказал аналитик.

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас сказал, что для того, чтобы было серьезное воздействие на рынок в плане динамики цен, приход Pepco пока слишком умеренный.

"Надо наблюдать, смотреть, как все будет развиваться. При расширении влияние увеличивается. Тогда начинаются действия конкурентов, покупателям предлагают больше акций, больше инвестируют в маркетинг. Может, такое будет с Pepco в будущем", - сказал Вилимас.

Pepcо открыла первый свой магазин в Литве и странах Балтии в Мариямполе в 2017 г. На прошлой неделе сообщили об оборудовании магазина этой сети в Каунасе.

В 2018 г. сеть планирует интенсивное расширение. До 2020 г. планируют открыть в Литве 50 магазинов этой сети. Будет создано 400 рабочих мест.

Всего компании Pepco принадлежит сеть из более 1300 магазинов в странах Центральной и Восточной Европы.

Ежемесячно магазины Pepco в Европе посещают более 11 млн. покупателей.

Представляем фотогалерею из мариямпольского магазина этой сети.