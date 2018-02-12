Старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что в обществе чувствуется потребность в дешевых товарах - немало людей ездит за покупками в Польшу, поэтому Pepco найдет своего покупателя в Литве.
Но, по его словам, сеть расширяется сдержанно, поэтому пока сложно говорить о значительном ее влиянии на рынок.
"Для сегмента покупателей, которым нужны более низкие цены, Pepco станет альтернативой, но масштабы деятельности компании в Литве слишком невелики для того, чтобы коснуться всего рынка. расширение будет, но, скорее всего, в небольших городах. Когда у сети будет несколько десятков магазинов, она будет более серьезным игроком и сможет представлять конкуренцию, но не думаю, что это будет существенным переломом", - сказал аналитик.
Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас сказал, что для того, чтобы было серьезное воздействие на рынок в плане динамики цен, приход Pepco пока слишком умеренный.
"Надо наблюдать, смотреть, как все будет развиваться. При расширении влияние увеличивается. Тогда начинаются действия конкурентов, покупателям предлагают больше акций, больше инвестируют в маркетинг. Может, такое будет с Pepco в будущем", - сказал Вилимас.
Pepcо открыла первый свой магазин в Литве и странах Балтии в Мариямполе в 2017 г. На прошлой неделе сообщили об оборудовании магазина этой сети в Каунасе.
В 2018 г. сеть планирует интенсивное расширение. До 2020 г. планируют открыть в Литве 50 магазинов этой сети. Будет создано 400 рабочих мест.
Всего компании Pepco принадлежит сеть из более 1300 магазинов в странах Центральной и Восточной Европы.
Ежемесячно магазины Pepco в Европе посещают более 11 млн. покупателей.
Представляем фотогалерею из мариямпольского магазина этой сети.
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