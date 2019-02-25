По словам экспертов агентства, нынешний кредитный рейтинг отражает прочные инвестиционные условия в Литве, стабильную перспективу роста экономики, умеренный уровень долга госсектора в контексте стран еврозоны и интеграцию в общий рынок Евросоюза (ЕС), сообщил Минфин.
Стабильная перспектива подтверждена в надежде на то, что в течение ближайших двух лет фискальная политика останется сильной и будет уравновешивать вероятные риски, возникающие в силу уязвимости экономики для внешних потрясений или негативных демографических тенденций.
Агентство S&P Global Ratings последний раз улучшило кредитный рейтинг Литвы (с A- на A со стабильной перспективой) в марте 2018 года, а в августе того же года оставила его без изменения.
Другое рейтинговое агентство Fitch Ratings в феврале этого года также подтвердило присвоенный ранее Литве долгосрочный кредитный рейтинг A- с положительной перспективой, а агентство Moody‘s присвоило Литве долгосрочный кредитный рейтинг A3 со стабильной перспективой.
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