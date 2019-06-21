Создают новую систему: для продажи автомобиля потребуется специальный номер

Как указано в представленном документе, все сделки по приобретению транспортных средств (каждая смена владельца транспортного средства или посредничество по продаже ввезённого из-за границы транспортного средства) будут обязательны к регистрации в Системе учёта владельцев транспортных средств, а владелец транспортного средства право собственности на транспортное средство будет передавать покупателю с указанного в договоре купли-продажи и подтверждённого покупателем дня.

Также предлагается предоставить контролирующим органам прямой доступ к информации о сделках и к обрабатываемым государственным предприятием "Regitra"оцифрованным документам.

Указывается, что при покупке автомобиля за границей для использования или продажи данный факт должен быть объявлен ​​в системе. В этом случае генерируется код декларации владельца.

Вывоз транспортного средства за границу, его необратимое уничтожение или разборка на части также должны быть заявлены в системе.

Кроме того, необходимо будет декларировать ​​продажу или покупку автомобиля в Литве. Зарегистрировать его в "Regitra", получить разрешение на участие в дорожном движении и номерной знак можно будет только после декларации о приобретении.

Специальный номер

Владельцы автомобилей также будут обязаны обнародовать уникальный номер декларации о продаже автомобиля, который будет присваиваться новой системой.

Его объявление будет обязательным на торговых площадках в интернете, физически маркируя продаваемый автомобиль уникальным номером, когда продажа автомобиля осуществляется на площадках торговли автомобилями.

Кроме того, в местах продажи (по объявлению в интернете, на торговых площадках) будут вестись регламентируемые контролирующими предоставление электронной информации органами электронные журналы уникальных автомобильных номеров.

Затраты и выгоды

Концепция, разработанная Министерством внутренних дел, гласит, что предлагаемые меры будут реализованы за счёт внутренних ресурсов.

Утверждается, что система принесёт пользу покупателю, поскольку он в таком случае приобретёт законную с юридически-административной точки зрения покупку, после покупки автомобиля получит возможность реализовать права потребителя, что будет более удобно благодаря электронному договору, а в случае безрисковых сделок процедура продажи будет протекать быстрее и проще (по так называемому "зелёному коридору").

Выгоду от системы должны получить и честные продавцы, поскольку она создаёт чистую и справедливую конкурентную среду. Также будет более чёткой ответственность за проданную машину в момент передачи.

Министерство говорит и о пользе для правоохранительных органов, выполняющих установленные законом следственные функции, для субъектов по защите окружающей среды, при проведении расследований, назначении штрафов и тому подобного.

Система также будет полезна Государственной налоговой инспекции при осуществлении государственного налогового надзора, для судов, нотариусов, судебных приставов и администраторов по делам о банкротстве, в случаях, когда требуются данные о праве собственности на транспортное средство, а также для других органов и учреждений, которые по закону имеют право на получение таких данных.

Проблематика "кауферов"

В документе также описана проблематика так называемых "кауферов" (договоров "Kaufer" на куплю-продажу зарубежных автомобилей).

"Большинство сделок купли-продажи автомобилей в Литве осуществляются наличными. Покупатели, стремясь снизить цену, соглашаются указывать в договорах не реальных продавцов автомобилей (с которыми они рассчитываются наличными), а первоначального, зарегистрированного за границей, владельца транспортного средства.

Соответственно налогоплательщики в налоговых декларациях указывают неверные данные, скрывая фактически полученный доход, с которого они не платят подоходный налог с населения и налог на добавленную стоимость (НДС).

Когда транспортное средство приобретается у торгового посредника, он в сделке не фиксируется, и, перепродавая, таким образом избегает уплаты обязательных налогов, т.е. его сделки попадают в "тень". В результате создаётся впечатление, будто сделка происходит между гражданином Европейского союза и литовцем, подделавшим выданный в ЕС договор купли-продажи "Kaufer", а покупатель по незнанию или недопониманию не сможет реализовать предусмотренные Гражданским кодексом права (например, на получение достоверной информации о возможных недостатках в приобретаемом автомобиле), - говорится в документе.

Министерство отмечает, что в Латвии уже внедрили эту ​​систему, которая решает упомянутые проблемы. Зарегистрированные там все транспортные средства категорий M1 и N1 (не старше 5 лет) на срок до 15 дней поступают в "карантин".

Впоследствии в соответствии с согласованной процедурой латвийская "Regitra" передаёт информацию о рискованных лицах и транспортных средствах налоговым администраторам, которые проверяют законность сделки. В период проверки транспортные средства не могут быть проданы.

Транспортные средства регистрируются только после получения положительных результатов проверки.

Желая изменить данные, т.е. задекларировать сделку купли-продажи в Латвии, продавец должен зарегистрировать транспортное средство для продажи. Проводится проверка, нет ли за вывозимым транспортным средством каких-либо долгов и ограничений.

Затем покупатель указывает, какое транспортное средство он собирается купить. Проводится проверка, снято ли покупаемое транспортное средство с учёта.

И в конце концов, продавец подтверждает смену владельца транспортного средства. Если продавец не подтверждает изменение, право собственности не меняется.

© DELFI / Rafael Achmedov

Такая система позволяет идентифицировать владельца каждого транспортного средства, а отмеченные для продажи транспортные средства видимы открыто.

Только по НДС разрыв составляет 73 млн евро

Новая система является одним из инструментов борьбы с теневой экономикой. Согласно проведённой в 2018 году Государственной налоговой инспекции и Каунасским технологическим университетом оценке разрыва по НДС, этот показатель (недобор НДС) в автомобильной торговле составил 38 млн евро.

По данным Службы расследований финансовых преступлений, в 2017–2019 гг. было проведено 25 досудебных расследований в отношении незарегистрированной торговли подержанными автомобилями (установленный ущерб государственному бюджету составил более 900 тыс. евро, без учёта последующих проверок и досудебных расследований, ущерб по которым всё ещё устанавливается, поскольку расследования продолжаются).

В 2018-м впервые было зарегистрировано более 203 тыс. легковых автомобилей, 84% которых составляли подержанные автомобили (за первый квартал 2019 г. было зарегистрировано на 6135 автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Чаще всего транспортные средства приобретаются в Германии, Франции, Бельгии, Италии, Нидерландах и США.

Из США в 2018 г. было ввезено в Литву 26042 подержанных автомобиля. По данным "Eurostat", это составляет 27% от общего импорта из США в ЕС. Сумма упущенного дохода от импорта подержанных автомобилей из США составляет около 30 млн евро в год.

Контроль за отходами усилится

Министерство внутренних дел намерено также усилить контроль за ввозом непригодных к эксплуатации транспортных средств (НЭТС) из третьих стран.

Утверждается, что в настоящее время из третьих стран фактически импортируются не транспортные средства, а НЭТС, другими словами, отходы. Однако они не учитываются и управляются как отходы, ведётся незаконная торговля деталями.

Предполагается ввести порядок, по которому между новой Системой учёта владельцев транспортных средств и Информационной системой учёта изделий, упаковки и отходов бет вестись обмен данными. Утверждается, что это позволит наладить более эффективный контроль.

Automobilių laužynas © Organizacijos archyvas

В Законе об обращении с отходами обещают установить критерии для признания транспортных средств отходами.

В планы правительства также входят меры по сокращению теневой экономики в строительном секторе и в рыночной торговле мясом.

До 30 сентября 2020 г. должна быть запущена уже введённая система обязательной идентификационной карточки строителей, а также централизованная информационная система учёта рыночной торговли.

По данным правительства, в строительном секторе не учитывается около 500-700 млн евро дохода, в секторе рыночной торговли мясными продуктами - около 151 млн евро.

Связанные с упомянутыми новшествами правовые акты должны быть рассмотрены в правительстве не позднее 30 сентября 2019 г.