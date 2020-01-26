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Японский банк международного сотрудничества интересуется возможностями финансирования проекта железной дороги Rail Baltica и работ по синхронизации энергосетей Балтийских стран с Западной Европой, говорит советник президента Литвы Гитанаса Науседы.
Rail Baltica
Rail Baltica
© Organizatorių nuotr.

По словам Симонаса Крепшты, президент обсудил такие возможности на состоявшейся в швейцарском Давосе встрече с главой Японского банка международного сотрудничества Тадаси Маэдой.

"Они пристально следят за проектами Rail Baltica и синхронизации, готовы финансировать их на хороших условиях. Банк ждет, когда станет известно, сколько профинансирует Евросоюз (ЕС) и сколько странам Балтии придется доплатить самим. Тогда они будут готовы конкурировать за возможность финансирования оставшейся части проектов", – сказал С. Крепшта по телефону BNS из Давоса.

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По его словам, Японский банк международного сотрудничества также интересуется возможностями финансирования литовских стартапов, особенно в областях финансов, наук о жизни, биомедицины.

Железную дорогу Rail Baltica от Таллина до Варшаву планируется проложить до 2026 года, а отключить энергосети стран Балтии от постсоветской системы и синхронизировать их с сетями Западной Европы – до 2025 года.

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