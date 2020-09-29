Советник президента: соглашение по электроэнергии с БелАЭС является принципиальным

Ярослав Неверович повторил, что после синхронизации сетей ЛЭП с Европой не останется никаких сомнений или рисков того, что электроэнергия с БелАЭС попадет в Литву. Поэтому он еще раз призвал ускорить реализацию проекта синхронизации.

"Здесь слишком много эмоций, слишком все лично. Важно отметить, что достигнуто принципиальное решение, приняты законы как Литвой, так и нашими Балтийскими соседями, есть принципиальное соглашение с Еврокомиссией о том, что мы не будем способствовать коммерциализации небезопасных проектов, что не будет одобрена торговля электроэнергией, которая производится на небезопасных проектах, конкретно, электроэнергия Беларуси", – сказал во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas Я. Неверович.

Он повторил, что во избежании злоупотреблений следует ускорить синхронизацию линий электропередачи (ЛЭП) с сетями континентальной Европы.

"Это правда, что будут риски и возможности того, что кто-то может злоупотребить тем, что физический поток отделен от коммерческого, но это окончательно решит вопрос ускорения синхронизации и ее скорейшей реализации, тогда не останется сомнений или рисков", – сказал советник президента.

В пятницу Litgrid сообщила, что с Латвией и Эстонией достигнуто соглашение о том, что электроэнергия, импортируемая из России в Латвию, должна будет иметь гарантию происхождения, то есть свидетельство о том, что произведена не в Беларуси.

Консерваторы утверждают, что система гарантий происхождения не является достаточной для блокирования выхода электроэнергии с БелАЭС на общий рынок. Член Комитета по экономическим вопросам сейма, консерватор Дайнюс Крейвис утверждает, что Россия может злоупотреблять этим положением, необходима более строгая система сертификации.