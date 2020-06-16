По словам Симонаса Крепшты, Гитанас Науседа озвучил такую идею, видя, что банковская система Литвы является одной из наиболее концентрированных во всем Евросоюзе (ЕС), а кредитование бизнеса ограничено.
"Плохая часть та, что кредитование бизнеса, и особенно малого и среднего, ограничено. Даже в хороший для экономики период в прошлом году кредитование бизнеса было отрицательным, кредитный портфель для бизнеса уменьшился, а портфель ипотечных кредитов вырос на 8%", - сказал С. Крепшта радиостанции Ziniu radijas во вторник.
"Очевидно, что сейчас, когда экономика сталкивается с вызовами, это кредитование бизнеса будет еще меньше", - добавил он.
В этой связи, по словам советника президента, Национальный банк развития должен занять те ниши, которые не занимают коммерческие банки - кредитовать бизнес и производство.
"По мнению президента, Национальный банк развития должен концентрироваться на предоставление кредитов бизнесу, таких кредитов, которые были бы направлены на инвестиции, на укрепление производственных мощностей, что актуально сейчас, в ситуации с COVID-19, когда планируется, что часть производства будет переведена из Азии поближе к Европе", - сказал он.
По словам С. Крепшты, Национальный банк развития с капиталом 100 млн евро мог бы иметь кредитный портфель в объеме около 1 млрд евро.
Банк этот можно было бы создать на основе уже действующих учреждений, в качество примера советник привел Invega или Фонд гарантий для сельскохозяйственных кредитов.
В сейме во вторник должна рассматриваться идея правящих о государственном банке. Оппозиция говорит, что эта идея - предвыборный трюк, однако часть парламентариев поддерживает идею такого банка и говорит, что он создаст конкуренцию коммерческим банкам, кредиты станут доступнее бизнесу, а банковские услуги - жителям периферии.
Как утверждает Еврокомиссия, сейчас банковский сектор Литвы - один из наиболее концентрированных в Евросоюзе, поэтому увеличивается и системный рынок. Трем крупнейшим банкам: Swedbank, SEB и Luminor, - принадлежит около 80% рынка.
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