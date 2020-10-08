Советник сказал, что во время кризиса бюджетный дефицит оправдан, так как нужно амортизировать экономику и сохранить рабочие места.
"Контроль дефицита - обязательное условие, дефицит в этом году может составить 8-9%, но президет считает, что должна быть очевидная траектория в направлении снижения. В следующем году дефицит должен быть ниже, через несколько лет он должен приблизиться к сбалансированному", - сказал С. Крепшта в интервью радио LRT в четверг.
По словам советника, бюджет следующего года должен быть ориентирован на трансформацию экономики, оборону, снижение неравенства по доходам, следует понемногу повышать не облагающийся налогами уровень доходов, индексировать пенсии быстрее, чем растут зарплаты.
Кроме того, С. Крепшта сказал, что нужно стремиться к тому, чтобы к 2030 году на оборону выделялось 2,5% внутреннего валового продукта.
Бюджет на 2021 год правительство рассмотрит на следующей неделе, а до 17 октября он должен быть внесен в Сейм. Примет бюджет Сейм уже следующего созыва.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: не исключена возможность введения карантина во всей стране Карбаускис - это будет иной карантин (197)
По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...
В Литву хотят перебраться 80 белорусских компаний: важны правила иммиграции (101)
Десятки белорусских компаний, работающих в сфере ИТ,...
За сутки выявлено 142 новых случая коронавируса, один человек умер (33)
За минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер один человек,...
Премьер Литвы: я рад, что моей жене смелости не занимать (30)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
Мужчина полгода назад болел коронавирусом, сдал сейчас анализы и удивился (7)
У Гитиса из Вильнюса коронавирус установили 4 апреля....