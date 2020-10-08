Советник сказал, что во время кризиса бюджетный дефицит оправдан, так как нужно амортизировать экономику и сохранить рабочие места.

"Контроль дефицита - обязательное условие, дефицит в этом году может составить 8-9%, но президет считает, что должна быть очевидная траектория в направлении снижения. В следующем году дефицит должен быть ниже, через несколько лет он должен приблизиться к сбалансированному", - сказал С. Крепшта в интервью радио LRT в четверг.

По словам советника, бюджет следующего года должен быть ориентирован на трансформацию экономики, оборону, снижение неравенства по доходам, следует понемногу повышать не облагающийся налогами уровень доходов, индексировать пенсии быстрее, чем растут зарплаты.

Кроме того, С. Крепшта сказал, что нужно стремиться к тому, чтобы к 2030 году на оборону выделялось 2,5% внутреннего валового продукта.

Бюджет на 2021 год правительство рассмотрит на следующей неделе, а до 17 октября он должен быть внесен в Сейм. Примет бюджет Сейм уже следующего созыва.