16 августа в эфире передачи "День на DELFI" советник Саулюса Сквернялиса сказал, что правительство сейчас рассматривает различные предложения для решения этой проблемы.

"Очень часто все дискуссии заканчивались тем, что ничего нельзя было сделать. Якобы если правительство что-то попытается сделать, торговые сети поднимут цены, или мы вернемся ко временам СССР, к плановой экономике. Все эти мифы надо развеять", – сказал он.

Малинаускас заметил, что, например, что можно пересмотреть невидимые отношения между торговыми сетями и поставщиками.

"Здесь, я считаю, сознательно оставлено широкое поле для деятельности, оно не исследовано. Есть суммы, которые платишь, которые получаешь за товар, но есть и суммы, которые платишь за маркетинг, оборот, огромные штрафы и т.д.", – сказал он.

Малинаускас обратил внимание на роль Антимонопольной службы.

"Мне всегда было интересно, может ли заняться Антимонопольная служба двумя вопросами. Во-первых, сколько ТЦ получают за счет дополнительной платы и штрафов. Если это большая сумма, это проблема.

Второе, посмотреть, адекватны ли эти штрафы, есть ли разница в договорах. Мы говорим с предпринимателями, которые поставляют товары во все ТЦ. Они говорят, что им непонятно, koпочему ТЦ применяют практически одинаковую практику и они не могут выбирать, где платить штраф. Штрафы очень большие.

Тогда можно поднять вопрос – может государство может сказать, что штрафы должны быть адекватными. Может, механизм взыскания штрафов должен быть другим. Сейчас торговой сети хорошо – применяют штрафы, а во время расчета все высчитывают и все", – сказал советник премьер-министра.

Он заметил, что эти расходы ложатся на плечи потребителей.

"Все это должна регулировать Антимонопольная служба. Я согласен, что инструментов не хватало, но не понимаю, почему Антимонопольная служба не рвала на себе рубашку и не говорила, что ей этих инструментов не хватает, не просила принять законы.

Второе, я думаю, в определенном смысле Антимонопольная служба играет полностью на стороне бизнеса, не общества", – сказал Малинаускас.

Советник премьер-министра назвал розничную торговлю в Литве практически олигополизированным рынком (большая часть рынка захвачена несколькими крупными игроками).

"Там есть один большой игрок, который забирает 80% всей прибыли, у него самая большая торговая сеть и т.д.

В принципе все смотрят на то, какие у него цены, если он повышает, повышают все. Если он снижает, снижают все. Это такой негласный картель, который мне кажется странным. Я не понимаю, почему до сих пор ни одно правительство не взялось за серьезное решение этого вопроса", – сказал собеседник.

Малинаускас также рассказал, что со следующего года в больницах и поликлиниках могут появиться государственные аптеки.

"Многие говорят, что это невозможно. Но это сделать легко – у нас есть вся инфраструктура, есть больницы и поликлиники, в которых есть потоки больных, есть помещения, в которых работают аптеки. Надо изменить приоритеты и стараться, чтобы цена была как можно ниже, а уровень честности больше", – сказал он.

Малинаускас заметил, что больницы сегодня тоже самостоятельно закупают лекарства и цена на них в несколько раз ниже, чем в аптеках.

"Если можно создать инструмент со снижением цен на лекарства, особенно, когда это касается такой чувствительной темы, связанной со здоровьем, иногда жизнью, не знаю, почему не стоит это делать", – сказал он.

DELFI напоминает, что в мае этого года парламент Литвы в первом чтении принял поправки к закону о фармации, которые позволят переоборудовать складские помещения в поликлиниках и больницах и оборудовать в них государственные аптеки.