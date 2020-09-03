Советник министра: Orlen Lietuva планирует новые крупные инвестиции

Советник министра экономики Эвелина Буткуте-Лаздаускене сообщила BNS, что руководитель компании Михал Рудницкий в четверг обсудил эти планы с руководством Министерств транспорта, энергетики, экономики и финансов.
"У Orlen Lietuva есть планы инвестиций в новый проект в Литве, и действительно крупный проект, они планируют установить оборудование для переработки остатков нефти. Я не знаю, о какой сумме идет речь, но это сотни миллионов евро", – сказала BNS Э. Будкуте-Лаздаускене.
По ее словам, министры положительно оценили планы компании, кроме они обсудили возможности того, каким образом государство могло бы способствовать развитию такого проекта.
"Саму мысль следует приветствовать, и министр (экономики - BNS) Римантас Синкявичюс сказал, что положительно оценивает такие планы развития в Литве, и другие министры выразили позитивное мнение. Если Orlen Lietuva действительно решиться реализовать этот проект в Литве, то нужно будет подумать о том, как Литва могла бы способствовать реализации этого расширения, возможно посредством внесения вклада в инфраструктуру", – сказала советник министра.
Прочие детали она пока не могла комментировать.
Польский концерн PKN Orlen приобрел литовский нефтеперерабатывающий комплекс Mazeikiu nafta в 2006 году. Компания утверждает, что с этого времени ее инвестиции достигли почти 4 млрд долларов США.
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