aA
Контролируемая крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовская компания Orlen Lietuva планирует стомиллионные инвестиции в предприятие по переработке остатков нефти в Литве, сообщили представители правительства.
Советник министра: Orlen Lietuva планирует новые крупные инвестиции
© DELFI / Kiril Čachovskij

Советник министра экономики Эвелина Буткуте-Лаздаускене сообщила BNS, что руководитель компании Михал Рудницкий в четверг обсудил эти планы с руководством Министерств транспорта, энергетики, экономики и финансов.

"У Orlen Lietuva есть планы инвестиций в новый проект в Литве, и действительно крупный проект, они планируют установить оборудование для переработки остатков нефти. Я не знаю, о какой сумме идет речь, но это сотни миллионов евро", – сказала BNS Э. Будкуте-Лаздаускене.

Статьи по теме:
Управляющая "Дружбой" в Беларуси компания не получит от Orlen Lietuva 77 млн евро  (11)

По ее словам, министры положительно оценили планы компании, кроме они обсудили возможности того, каким образом государство могло бы способствовать развитию такого проекта.

"Саму мысль следует приветствовать, и министр (экономики - BNS) Римантас Синкявичюс сказал, что положительно оценивает такие планы развития в Литве, и другие министры выразили позитивное мнение. Если Orlen Lietuva действительно решиться реализовать этот проект в Литве, то нужно будет подумать о том, как Литва могла бы способствовать реализации этого расширения, возможно посредством внесения вклада в инфраструктуру", – сказала советник министра.

Прочие детали она пока не могла комментировать.

Польский концерн PKN Orlen приобрел литовский нефтеперерабатывающий комплекс Mazeikiu nafta в 2006 году. Компания утверждает, что с этого времени ее инвестиции достигли почти 4 млрд долларов США.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы о прекращении свободных поездок в Латвию: хотя бы успели отдохнуть летом (42)

Премьер -министр Латвии Кришьянис Кариньш 2 сентября...

Мария Колесникова в интервью Delfi: "Власти хотели бы, чтобы я уехала, но я никуда не уеду" (109)

Член президиума координационного совета оппозиции,...

Президент Литвы об отравлении Навального "Новичком": шокирует то, что эта новость уже не шокирует (240)

Новость о том, что российский оппозиционер Алексей...

Третьеклассница потеряла маску, в школу ее не впустили: ребенок стоял и плакал за дверью (58)

1 сентября, почти полгода спустя ученики вернулись в...

Насмешка со стороны государства: за 12 соток земли в престижном месте Каунаса – смешные деньги (15)

2629 евро . Такую компенсацию за национализированные в...

|Maža didelių žinių kaina