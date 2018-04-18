Литовский Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) сообщил, что компания Rimi Lietuva не выполнила обязательство продать магазины, чтобы получить возможность приобрести компанию Palink, управляющую другой торговой сетью - Iki.
Rimi Lietuva в связи с этой сделкой взяла на себя обязательство продать или передать в шести городах Литвы 5 магазинов Rimi и 12 магазинов Iki.
Совет по конкуренции: Rimi Lietuva не выполнила условия по покупке Iki (1)
Литовский Совет по конкуренции (СК, антимонопольная...
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