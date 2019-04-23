"Закупки, из какого бы источника они не были, мы оцениваем как повышение конкуренции "Газпрому" и ценовое давление. Другой акцент – нужны правовые акты, в которых бы четко было ограничено, если бы такие ограничения были, в какой компании можно или нельзя приобретать природный газ, или любое другое топливо", – сказал BNS директор по международному развитию Lietuvos energija Мантас Микалаюнас.

"Там, где начинаются политические оценки, мы стараемся от них отмежеваться и владеть совершенно четкими указаниями о том, как должна поступать компания. Ведь она должна поступать, прежде всего, наиболее экономически выгодным образом, если будет другое видение, то это должно быть очень четко выражено", – добавил он.

М. Микалаюнас подчеркнул, что импортер и продавец газа - компания холдинга Lietuvos energijos tiekimas (LET) работает в климате обостряющейся конкуренции, как при продаже газа в трубопроводах, так и в сфере СПГ, доставляемого наземным транспортом.

М. Микалаюнас утверждает, что LET закупает газ у разных источников – у норвежской Equinor и российского "Газпрома", а также на рынке краткосрочных сделок с СПГ.

"Мы закупаем газ у "Газпрома" по годовому договору, однако он позволяет нам пользоваться тем или иным периодом, и если мы видим лучшие условия у других поставщиков, мы пытаемся этим воспользоваться. И возможно основное послание, которое я хочу высказать, касается того, что даже газ, прибывший из таких источников, как Высоцк, по нашему мнению, создает конкуренцию самому "Газпрому" и целью таких закупок СПГ является именно повышение конкуренции для газа, поставляемого по тем же трубопроводам", – сказал М. Микалаюнас.

Член парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), консерватор Лауринас Касчюнас выразил сомнения в выборе госкомпании и обещал выяснять эту ситуацию в комитете.

"Конечно, Achema может закупать газ, где хочет, однако у меня возникает вопрос, действительно ли государственная компания должна закупать СПГ у людей ближайшего круга В. Путина (...) Мы должны обсудить, не помогаем ли мы российским олигархам обойти санкции, не финансируем ли мы строительство терминалов СПГ в России, закупая газ. Все это я оцениваю отрицательно и попытаюсь выяснить, кто за этим стоит", – сказал в интервью порталу 15min.lt Л. Касчюнас.

Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас сказал 15min.lt, что правоохранительные органы должны оценить, соответствует ли такая сделка международным обязательствам Литвы, стандартам НАТО.

В апреле LET поставила с нового терминала СПГ, построенного "НОВАТЭКом" вместе с "Газпромбанком", один небольшой груз СПГ, а литовский завод удобрений Achema – два небольших груза (по 6,5 тыс. кубометров) газа "НОВАТЭКа". Все суда прибыли из порта Высоцк в Балтийском море. По данным BNS, до июня в Клайпеду прибудут и другие грузы СПГ, заказанные Achema у "НОВАТЭКа".

С 2014 года США применяют санкции, как в отношении "НОВАТЭК", так и "Газпромбанка", они примеряются и в отношении второго крупнейшего акционера "НОВАТЭК" Геннадия Тимченко, у которого есть близкие связи с российским президентом Владимиром Путиным.