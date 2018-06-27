Глава Директората региональной политики ЕК Марк Леметр так прокомментировал предупреждение, прозвучавшее из уст литовского министра финансов Вилюса Шапоки, что риск ловушки среднего дохода связан с намеченным сокращением конвергенционной помощи из Евросоюза (ЕС).

"Будущий путь развития Литвы не зависит от Конвергенционной политики. Конвергенционная политика - это лишь один элемент", - сказал BNS М. Леметр.

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"Ловушка среднего дохода - это понятие, когда регионы Европы достигли определенного уровня заработной платы, в силу которого они становятся сравнительно неконкурентоспособными, потому что не вовлечены в процесс создания инноваций. Во избежание этой ловушки главное - обеспечить, чтобы пока растет зарплата - а ее рост в Литве сейчас вполне надлежащий, не замедлялись темпы усвоения технологий и создания инноваций", - сказал представитель ЕК.

По его словам, если Литва будет выполнять все рекомендованные реформы, это ее экономика и в дальнейшем будет продвигаться в направлении среднего показателя Сообщества. В мае ЕК рекомендовала Литве улучшить сбор налогов, качество системы образования, совершенствовать налоговую систему и систему социальных выплат.

Министр финансов В. Шапока в среду встретился с М. Леметром и сказал, что резкое сокращение объемов финансовой помощи ЕС регионам повышает вероятность того, что Литва может попасть в ловушку среднего дохода.

" Для нас неприемлемо предложение ЕК сократить финансирование Конвергенционной политики для Литвы на 24%. Мы всегда выступали за правила распределения средств, которые бы предусматривали постепенное сокращение средств для регионов, достигших 75% среднего показателя ВВП в ЕС на одного жителя. Резкое сокращение средств повышает угрозу для дальнейшей конвергенции Литвы, и повышает вероятность попадания в ловушку среднего дохода, а это как раз лишь повысит темпы эмиграции", - отметил в пресс-релизе В. Шапока.

По его словам, на переговорах о долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 годы Литва будет добиваться, чтобы помощь регионам выделялась с учетом двух новых статистических регионов - столичного региона и региона Центрально-Западной Литвы.

По подсчетам Минфина, ЕК в целом в 2021–2027 годах предлагает сократить в рамках Конвергенционной политики финансирование развития регионов Литвы в действующих ценах и на 12% до 6,4 млрд евро. Между тем, в сопоставимых ценах, без учета инфляции, предлагается эту помощь предлагается сократить на 24% до 5,6 млрд. евро.

Целью Конвергенционной политики является сокращение разницы в развитии различных регионов ЕС.

Ловушкой среднего дохода называется ситуация в государствах, которые вошли в ряды стран, достигших показателя средних доходов, в которых сокращается конкурентоспособность экономики и замедляется ее рост.

Такая страна не способна конкурировать со странами дешевой рабочей силы, поскольку сама уже не является таким государством, но и не может конкурировать с государствами, обладающими высокими технологиями, поскольку таких технологий почти нет, а переход к продукции или к услугам с большей добавленной стоимостью является длительным процессом.